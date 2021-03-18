Нью-Йорк, США, , 17:59 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с прежних 5,3% до 6,1%. Об этом говорится в распространённом 18 марта докладе агентства.

Улучшение прогноза аналитики связывают с усилением финансовой поддержки населения со стороны властей разных стран, а также постепенной адаптацией экономик к мерам социального дистанцирования и наращиванием темпов вакцинации от COVID-19.

В частности, прогноз по ВВП США повышен с прежних 4,5% до 6,2%, по ВВП Китая — с 8% до 8,4%. В то же время прогноз для стран еврозоны сохранён на прежнем уровне — 4,7%.

Напомним, ранее Fitch также повысило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3% до 3,3%.