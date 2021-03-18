Ярославль, 18 марта 2021, 17:59 — REGNUM В Ярославле задержан подозреваемый в насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта во Фрунзенском районе города неизвестный напал на девочку в подъезде жилого дома. Он подкараулил девочку в тот момент, когда она открывала квартиру, утащил этажом выше и пытался изнасиловать. Однако педофила спугнули.
Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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