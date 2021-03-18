Ярославль, 18 марта, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Ярославле задержан подозреваемый в насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Задержанный

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта во Фрунзенском районе города неизвестный напал на девочку в подъезде жилого дома. Он подкараулил девочку в тот момент, когда она открывала квартиру, утащил этажом выше и пытался изнасиловать. Однако педофила спугнули.

«В поиске подозреваемого принимали участие следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Благодаря совместной работе подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 16-летний местный житель. Под тяжестью неопровержимых доказательств молодой человек признался в совершенном преступлении и дал признательные показания», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.