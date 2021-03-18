Нижний Новгород, , 17:56 — REGNUM Ожидается, что новую партию вакцины от коронавирусной инфекции привезут в Нижегородскую область не ранее 22 марта. Какую именно — пока неизвестно, передают местные СМИ.

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Отметим, что предыдущая партия антикоронавирусной вакцины, а именно 125 тысяч доз, поступила в регион 15 марта.

При этом все они уже распределены между медучреждениями и зарезервированы для вакцинации нижегородцев, заранее записавшихся на прививки.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области открыты 104 пункта в 74 медицинских учреждениях, в которых жители региона могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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