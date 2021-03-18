Москва, , 17:58 — REGNUM В одном их следственных изоляторов Москвы правоохранители обнаружили ячейку запрещенного в России движения, пропагандирующего криминальные и уголовные идеалы. Об этом 18 марта сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ в столице.

Речь идет о городском СИЗО-4 УФСИН России. По версии следствия, в апреле 2020 года на его территории была организована ячейка запрещенного в России международного уголовного движения. За созданием этой структуры, рассказали в СК, стояли лица, пользующиеся авторитетом в криминальном сообществе.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве бывшего следователя просят выпустить из СИЗО