Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:34 — REGNUM До 2023 года власти Ленинградской области планируют остановить работу всех мусорных полигонов на территории региона. И, как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании экосовета 18 марта, первым отправится на рекультивацию полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, будущее полигона в деревне Самарка он лично обсуждал накануне с заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Михаилом Кузьминым, и собеседники «нашли понимание».

«Здесь всё должно быть сделано правильно. Это не так, что раз — и выключил свет. Но и Самарку, и МБПО-2 мы исключим из нашей схемы обращения с отходами», — подчеркнул Дрозденко.

Читайте также: В Ленобласти к 2023 году весь мусор повезут на переработку

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за год ликвидировали почти половину незаконных свалок