Екатеринбург, 18 марта 2021, 18:01 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит кандидатуру Александра Старкова на должность главы регионального министерства финансов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.
25 марта 2021 года кандидатуру обсудят на заседании бюджетного комитета. 30 марта пройдёт общее заседание Заксобрание, где депутаты вынесут решение по поводу назначения.
Старков является исполняющим обязанности министра финансов региона. Пост остался вакантным после ухода Галины Кулаченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты согласовали назначение экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым вице-губернатором региона.
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