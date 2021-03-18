Челябинск, , 17:49 — REGNUM В муниципалитетах Челябинской области нужно оперативно устранять коммунальные аварии. Этого потребовал от глав территорий губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что проблема с одной трубой не должна вести к перемерзанию десятков домов. Любая авария на коммунальных сетях должна быть устранена за один-три дня.

«Когда я говорю про три дня, я имею в виду масштабную аварию», — уточнил глава региона. И призвал обращаться за помощью, если муниципалитет см не справляется.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2021 года на Южном Урале были зафиксированы аварии на сетях. В некоторых случаях люди оставались без отопления в 30-градусный мороз.