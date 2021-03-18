Нижний Новгород, , 17:46 — REGNUM Представившиеся сотрудниками банка мошенники похитили у 48-летней жительницы Нижнего Новгорода все её сбережения. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка и сообщил ей о неких сомнительных операциях с ее банковским счётом.

Для убедительности во время разговора злоумышленник неоднократно переключал телефонную линию на якобы руководителей финансовой организации.

В итоге потерявшая бдительность женщина сняла со своих счетов все имевшиеся на них деньги — 2 млн 141 тысячу рублей, которые потом внесла через разные банкоматы на четыре счета, принадлежавшие мошенникам.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если лжебанкиров удастся поймать, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.