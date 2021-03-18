Москва, , 17:45 — REGNUM На стадионе «Лужники» в Москве начинается праздничный концерт, посвящённый семилетию воссоединения Крыма с Россией, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Праздничное мероприятие пройдёт в рамках традиционных Дней Крыма в Москве. Из-за антиковидных ограничений организаторы установили ограничение по числу зрителей на трибунах — не более половины от вместимости. Вход на мероприятие является бесплатным.

Среди участников — Лариса Долина, Олег Газманов, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Хор Турецкого», Пелагея, Владимир Пресняков, группы «Город 312», «А-Студио».

В эти минуты, как рассказывает корреспондент с места события, мероприятие уже началось.