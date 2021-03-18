Ульяновск, , 17:45 — REGNUM В Ульяновской области выпал необычный снег — он жёлтого цвета. В минприроды региона заверили, что такие осадки неопасны для жителей.

По данным министерства, специалисты Ульяновского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» провели анализ отобранных проб снега на взвешенные вещества и определение кислотности (pH).

«Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным», — пояснили в минприроды. Также отмечается, что в осадках были обнаружены твёрдые частицы — примеси песка.

«Снег жёлтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения», — утверждают в минприроды и цикличной экономики Ульяновской области.

«Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», — заключили в ведомстве.

По данным Ульяновского центра гидрометеослужбы (ЦНМС), снег нехарактерного жёлтого и бежевого цвета выявлен наблюдательной сетью.

Как сообщало ИА REGNUM, песчаная буря пришла в Пекин 15 марта. Концентрация мелких твёрдых частиц в воздухе в центральных районах Пекина превысила в 160 раз максимальную допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ожидалось, что под воздействие пылевой бури попадут северные районы Китая, в том числе автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.