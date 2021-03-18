Москва, , 17:44 — REGNUM Возможность возобновления деятельности посольства России в Триполи, прерванной в 2013 году после нападения, обсуждалось российской и ливийской сторонами, сообщила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что обсуждение состоялась 15 марта: с российской стороны в нём участвовал временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев, с ливийской — премьер-министр Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба и члены этого нового правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые исполнительные власти Ливии приведены к присяге накануне, 17 марта, в Триполи. Дбейба стал главой временного ливийского правительства, которое будет действовать до всеобщих выборов.

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