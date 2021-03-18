Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM В Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за растущих рисков подтопления талыми водами, к которым могут привести весенние паводки. Об этом сообщили в нижегородском муниципалитете.

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Городское управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций начало готовиться к действиям по ликвидации последствий паводков, спровоцированных таянием большого количества снега.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций ведомство готово задействовать свыше 400 человек личного состава и более 160 единиц спецтехники, а также подготовило 64 пункта временного размещения граждан, попавших в зоны затопления.

Противопаводковые бригады уже начали дежурства в Канавинском районе, в котором за последние сутки уже откачано более 400 кубометров воды и было вывезено около трёх тысяч кубометров снега. Также днем ранее специалисты уже выезжали на место подтопления в Ленинском районе.

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