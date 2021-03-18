Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Американский планетоход Perseverance передал на Землю первые звуки, записанные во время передвижения по поверхности Марса. Запись опубликована на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Марсоход Perseverance был запущен 30 июля 2020 года. Он завершил свой полёт 18 февраля 2021 года, совершив посадку на Марс в районе кратера Езеро.

Помимо видеокамер и научных инструментов на марсоход также был установлен микрофон, который позволил записать звуки с другой планеты. Сотрудник лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Груэл объяснил, что из-за разреженности атмосферы Марса уровень звука должен быть значительно ниже, чем на Земле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установленный на Perseverance микрофон будет использоваться и для научной работы. Например, микрофон будет включаться при работе инструмента SuperCam, предназначенного для определения состава горных пород. Этот инструмент оснащён лазером, который позволит выбивать верхний слой породы. Передаваемые микрофоном звуки помогут точнее понять структуру и состав этих пород.