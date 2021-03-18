Москва, , 17:43 — REGNUM Банк России будет последовательно повышать ключевую процентную ставку в 2021—2022 годах. Такой прогноз приводится в опубликованном 18 марта докладе международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики считают, что к концу текущего года Банк России повысит ключевую ставку с нынешних 4,25% до 4,5% годовых, а к концу следующего года она достигнет 5%.

При этом Fitch прогнозирует инфляцию в России к концу 2021 года на уровне 4,2% против ожидавшихся 3,5%. К концу 2022 года она может вернуться к уровню 4%.

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