Звенигород, Московская область, , 17:56 — REGNUM Подмосковный Звенигород ждёт масштабная реставрация в 2021 году. Об этом 18 марта в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отвечено в сообщении, Звенигород является туристическим центром региона. В числе его основных достопримечательностей глава Подмосковья назвал Успенскую церковь, Звенигородское городище и Саввино-Сторожевский монастырь.

«В 2021 году туристический центр Подмосковья полностью преобразится. Новый дизайн предполагает создание единой системы зелёных пространств, которые свяжут центр с Успенским собором. Для прогулок жителей обустроят парк: городские качели, фонтан, амфитеатр, детскую площадку для малышей», — написал Воробьев.

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