Элиста, , 17:39 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя своих подписчиков в Instagram с седмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, напомнил о сотрудничестве региона с полуостровом.

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"Наши республики объединяет культурное и экономическое сотрудничество, мы активно взаимодействуем в сфере образования и науки, туризма и сельского хозяйства. Мы вместе развиваем нашу страну, заботимся о её процветании и благополучии», — написал Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что 18 марта в России празднуется годовщина возвращения Крыма в состав России. По всей стране проходят мероприятия, посвященные этой дате.