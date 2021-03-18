Амстердам, , 17:39 — REGNUM В Нидерландах зафиксированы новые случаи образования тромбов после вакцинации препаратом производства компании AstraZeneca, сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на центр Lareb.

«Были получены сообщения о двух случаях у пациентов старше 50 лет», — указано в сообщении Lareb.

При этом организация отказалась комментировать связь этих осложнений с вакцинами AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран мира заморозил применение вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca после регулярных случаев образования тромбов у привитых людей.

Часть таких случаев завершилась смертью пациентов.

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