Бишкек, , 17:39 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии отменила празднование Нооруза — праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю у тюркских народов, который ежегодно отмечается 21 марта.

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Причиной тому стал рост числа заражения горожан коронавирусом, а также появление новых штаммов в странах Европы и усиление карантинных мер в соседних республиках.

Городские власти опасаются, что проведение массовых мероприятий, приуроченных к Ноорузу, могут негативно повлиять на и без того нестабильную эпидемиологическую ситуацию в Бишкеке.