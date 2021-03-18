Минск, 18 марта 2021, 17:39 — REGNUM Генпрокуратура и Национальное собрание Белоруссии совместно разработали законопроект «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом 18 марта сообщила пресс-служба белорусского надзорного органа.
Согласно официальному комментарию, в новом белорусском законе «определены принципы и механизмы противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, профилактические меры по недопущению таких действий, идет речь об усилении ответственности за подобные действия».
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Напомним, 18 марта Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка заявил, что противодействие героизации нацизма — «это очень важный для нас вопрос», при рассмотрении которого полезен опыт Российской Федерации, где «воспользовались нашим горьким опытом».
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