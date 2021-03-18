Киев, , 17:38 — REGNUM Смертность населения на Украине в начале нынешнего года превысила уровень 2020 года на 7,5%, сообщил 18 марта государственный комитет статистики.

Речь идет о данных за январь 2021 года, в течение которого умерло 57.721 человек, что на 4.111 смертей больше, чем за январь прошлого года, когда умерло 53.610 человек.

Согласно источнику, в первый месяц 2021 года на Украине родилось 21.931 человек (для сравнения — в прошлом году за январь 27.928), миграционный прирост составил 2.272 человека (в прошлом году — 3.170).

Согласно данным статистического ведомства, численность наличного населения на Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 554 836 человек.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, население Украины за 2020 год сократилось на 314 тысяч человек. В прошлом году в стране умерло 616.835 человек, что на 35.721 смертей больше, чем в 2019 г.