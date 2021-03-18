Рязань, , 18:10 — REGNUM Государственную защиту предложил 18 марта бывшей пленнице «скопинского маньяка» Виктора Мохова руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Он заверил, что взял ситуацию на личный контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава рязанского СК пообщался с женщиной по видеосвязи. Ранее она высказала опасение о возможном преследовании её вышедшим на свободу «скопинским маньяком». Владимир Никешкин направил в региональное управление МВД поручения об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Виктора Мохова.

«Руководитель следственного управления предложил женщине подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты. Потерпевшая сообщила, что в настоящее время применение в отношении неё мер защиты не требуется. Владимир Никешкин оставил женщине контакты управления для экстренной связи и взял ситуацию на личный контроль», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. Он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет и продержал их почти четыре года в заточении в подвале у своего дома в Скопине.

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