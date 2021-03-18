Москва, , 17:33 — REGNUM Доллар к концу 2021 года будет стоить 72 рубля, а к концу 2022 года — 71 рубль. Такой прогноз приводится в опубликованном 18 марта докладе международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики ожидают, что поддержку курсу российской валюты в текущем году окажет рост мировых цен на нефть. В то же время отмечается, что рост курса будут ограничивать риски новых антироссийских санкций и сохраняющаяся серьёзная геополитическая напряжённость.

Напомним, ранее Fitch повысило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3% до 3,3%.

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