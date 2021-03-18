Саранск, , 17:33 — REGNUM В МП (муниципальном предприятии) «Жилищник» выявлена образовавшаяся с ноября 2020 года частичная задолженность по выплате заработной платы перед 22 работниками на сумму 690 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Мордовии по итогам проверки.

Материалы проверки были переданы в районное подразделение следственного управления СКР по республике для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

В итоге в отношении директора МП было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Задолженность по зарплате перед работниками предприятия была полностью погашена после вмешательства прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля текущего года просроченная задолженность по заработной плате в регионах Приволжского федерального округа составила 174,434 млн рублей, увеличившись в течение месяца на 17,1%. В январе только три региона Поволжья сократили долги по зарплатам.

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