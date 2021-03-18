Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В Екатеринбурге двое оперуполномоченных полиции задержаны за получение взятки. Операцию провели сотрудники ФСБ, пишут СМИ.

Информацию журналистам подтвердил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что эти граждане заподозрены в получении денег от мужчины 1994 года рождения за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за оборот наркотиков.

Если вина полицейских подтвердится, то их уволят по отрицательным мотивам. Непосредственных руководителей подозреваемых также ждёт наказание, отметил Горелых.