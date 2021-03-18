Ростов-на-Дону, , 17:30 — REGNUM Ростовскую область и Симферополь в рамках торжеств, приуроченных к седьмой годовщиневоссоединения Крыма с Россией, соединит литературный видео-мост, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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В онлайн-мероприятии примут участие артисты Ростовского академического театра драмы имени Горького и Государственного академического музыкального театра Республики Крым. В прямом эфире в социальной сети Instargram 19 марта прозвучат поэтические произведения о Крыме.

20 марта Ростовский академический симфонический оркестр даст концерт, в рамках которого прозвучит симфония № 5 Чайковского.

Концерты в онлайн-формате подготовили сотрудники донских учреждений культуры.

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