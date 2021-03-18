Киев, , 17:29 — REGNUM Украина и Литва намерены координировать политику в области энергетики, и особенно действия в отношении атомной электростанции в Белоруссии.

Об этом он пресс-конференции в Киеве сегодня, 18 марта, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа в присутствии президента Зеленского отметил, главной целью и Литвы, и Украины является получение «энергетической независимости». Он добавил, что вместе с ним в Киев прибыла «половина правительства Литвы», чтобы подписать договорённости и укрепить двусторонние отношения в сферах безопасности, охраны окружающей природной среды и энергетики.

«Мы договорились скоординировать нашу политику, особенно относительно опасной Белорусской атомной электростанции. Мы поддерживаем политику Украины не покупать электроэнергию с этой опасной станции, и эта наша солидарность мотивируется уменьшением угроз энергетической опасности», — сказал президент Литвы.

ИА REGNUM напоминает, что в январе-февраля нынешнего года Украина осталась без запасов угля и смогла сбалансировать энергосистему только за счет покупки электроэнергии в Белоруссии и России. Также в феврале этого года президент Литвы назвал покупку электроэнергии с БелАЭС «неприличной», а культуру эксплуатации АЭС — «ниже всякого уровня».