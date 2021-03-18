Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге с тяжелым сердечным приступом госпитализировали 60-летнего советского и российского музыканта Николая Кунцевича, известного под псевдонимом Ник Рок-н-ролл. Об этом 19 марта сообщил директор музыкального проекта «Ник Рок-н-Ролл» Антон Тарасов.

Рок-легенда Ник Рок-н-ролл попал в реанимацию в Петербурге НИК РОК-Н-РОЛЛ | ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Самочувствие музыканта ухудшилось в поезде, когда он ехал из Вышнего Волочка в Санкт-Петербург. По прибытии в Северную столицу мужчину сразу госпитализировали в Александровскую больницу. В настоящее время он находится в реанимации.

По словам Тарасова, Николай пережил операцию, ему установили два стента, из-за чего музыканту предстоит длительное лечение дорогостоящими лекарствами.

*Ник Рок-н-ролл —символ сибирского панка, имя которого стоит в одном ряду с Егором Летовым, Янкой Дягилевой и Романом Неумоевым («Инструкция по выживанию»). Один из основоположников «рок-перфоманса» и шок-рока в России.