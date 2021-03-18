Симферополь, , 17:26 — REGNUM Для улучшения водоснабжения Крыма запланировано бурение скважин на дне Азовского моря, сообщил 18 марта замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

По его словам, скважины начнут бурить в апреле текущего года и этот мощный проект может кардинально решить вопрос обеспечения водой всего Крымского полуострова.

Он уточнил, что «объемы этой воды будут понятны к июлю».

«Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дня Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин», — сказал Хуснуллин.

«Сейчас ведется активная работа по улучшению водоснабжения Крыма. Для этого строятся водоводы, а также бурятся артезианские скважины. Мы уже технически готовы запускать Бештерек-Зуйский водовод, а к 15 апреля планируем открыть около пяти дополнительных скважин», — добавил замглавы правительства РФ.

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