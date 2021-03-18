Санкт-Петербург, 18 марта, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Уроженец Архангельской области, 36-летний IT-специалист Николай Девятый, напавший с кулаками на сотрудника ГИБДД в Петербурге в ходе незаконной массовой акции сторонников Навального, останется под стражей как минимум по 21 апреля 2021 года. Фигуранту дела о нападении на полицейского добавили новых обвинений, сообщили 18 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Николай Девятый после задержания

По версии следствия, днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированной акции в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок злоумышленник нанес ему удар кулаком в лицо. От удара полицейский навзничь рухнул на асфальт, получив телесные повреждения. Эти кадры увидела вся страна.

По данным следствия, непосредственно перед этим инцидентом Девятый разбросал по проезжей части металлические ограждения, установленные на тротуаре, чем создал помехи в движении транспорта. Когда сотрудник ГИБДД стал ставить ограждения на место, обвиняемый умышленно нанес удар ногой по переносимому ограждению, выбив его из рук и причинив полицейскому физическую боль. После этого произошло прямое нападение на сотрудника ГИБДД, зафиксированное очевидцами на видео. Затем, пытаясь скрыться от преследовавшего его другого сотрудника полиции, у д. 4 по Исаакиевской площади Девятый нанес и этому полицейскому удар кулаком в лицо, причинив закрытую тупую травму головы.

«Девятый вину признает. Против продления меры не возражал», — сообщили в судебной пресс-службе. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.