Ростов-на-Дону, , 17:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону бывший сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 марта.

Как полагают следователи, сотрудника ДПС ГИБДД городского управления МВД России в период с 2017 года по 2019 год систематически получал от участника банды, занимающейся мошенничеством в сфере автострахования, взятки. Общая сумма, полученная за покровительство, превысила 1,5 млн рублей.

Бывший сотрудник полиции арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении членов банды возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования.