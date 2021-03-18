Ижевск, , 17:24 — REGNUM Состояние экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва полностью исключало его пребывание в местах лишения свободы. Об этом заявила старшая дочь бывшего чиновника Евгения Сирик. Решение суда по ходатайству об освобождении она назвала ожидаемым.

По её словам, состояние Соловьёва можно оценить как очень плохое, а решение суда именно об освобождении прогнозировалось.

«Не знаю, сколько ему еще осталось, но я так понимаю в СИЗО состояние постоянно проверяется, обследуется. Поэтому я так и думала, что отпустят его умирать домой», — цитирует Сирик «Коммерсантъ-Ижевск».

Она выразила удивление по поводу того, что отец целых четыре месяца продержался в заключении до того, как его состояние значительно ухудшилось.

«Должно было произойти все гораздо раньше. И до сих пор не могу понять, почему у него сломан позвоночник», — добавила Сирик.

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Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). 14 октября прошлого года суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. Приговор вступил в законную силу 3 февраля текущего года.

Основную часть времени с момента задержания в 2017 году Соловьев провел под домашним арестом, хотя изначально был отправлен в СИЗО. Причиной смягчения меры пресечения являлось, в том числе состояние здоровья бывшего главы республики.

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В конце февраля стало известно, что состояние здоровья осужденного Соловьева значительно ухудшилось, в УФСИН Удмуртии заверяли, что он стабилен и находится в одном из медицинских центров, получая необходимую медпомощь.

11 марта Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания по ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»). 18 марта Завьяловский районный суд освободил Соловьев от заключения по состоянию здоровья.

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