В Рыбинске заплакал снеговик-гигант
Рыбинск, Ярославская область, 18 марта, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области огромный снеговик, установленный в честь юбилея города на площади Дерунова, начал таять. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Работа над снежной фигурой в честь 950-летия города была завершена несколько дней назад. Но начавшаяся оттепель может свести на нет работу снежных скульпторов и художников. На фигуре появились подтёки краски.
Как сообщает сетевое издание «Черемуха», фигура обошлась местному бюджету в 75 тысяч рублей. Жители Рыбинска в социальных сетях сетуют, что лучше бы эти деньги потратили на более насущные нужды:
Другие возражают им:
Впрочем, как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, пока что снежная скульптура успешно сопротивляется оттепели.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, снежная фигура на площади Дерунова стала частью акции к 950-летию Рыбинска. К этой дате в городе слепили 950 снеговиков.