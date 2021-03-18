Рыбинск, Ярославская область, 18 марта, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области огромный снеговик, установленный в честь юбилея города на площади Дерунова, начал таять. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снеговик в Рыбинске

Работа над снежной фигурой в честь 950-летия города была завершена несколько дней назад. Но начавшаяся оттепель может свести на нет работу снежных скульпторов и художников. На фигуре появились подтёки краски.

Снеговик в Рыбинске

Как сообщает сетевое издание «Черемуха», фигура обошлась местному бюджету в 75 тысяч рублей. Жители Рыбинска в социальных сетях сетуют, что лучше бы эти деньги потратили на более насущные нужды:

«75 000 на ветер, вернее на цветную лужу. Лучше бы скамейки на остановке Стоялой поставили на эти деньги», — пишет Татьяна Смирнова в группе «Подслушано в Рыбинске».

Другие возражают им:

«Ну зачем же так все негативно, снеговик действительно очень красивый, конечно надо было его сделать намного раньше, но была неподходящая погода — то оттепели без снега, то сильные морозы. Все равно он всех порадовал, ну очень замечательный снеговик, и кто его сделал, большое спасибо», — комментирует Ольга Лебедева.

Впрочем, как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, пока что снежная скульптура успешно сопротивляется оттепели.

Снеговик в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снежная фигура на площади Дерунова стала частью акции к 950-летию Рыбинска. К этой дате в городе слепили 950 снеговиков.