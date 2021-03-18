Курган, , 17:23 — REGNUM В Кургане осуждены бывшие директор и главный бухгалтер МУП «Специализированное дорожное предприятие» за растрату 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что директор и главный бухгалтер предприятия с целью хищения создали подконтрольные им коммерческие фирмы, учредителями которых стали их близкие родственники. В 2011—2015 гг. подельники оформили фиктивные документы о приобретении МУП строительных материалов у одной из «своих» фирм на сумму более 6,5 млн руб. Через другую фирму они сдавали в аренду муниципальному предприятию автотранспорт по завышенным ценам, нанеся бюджету ущерб на 28 млн рублей.

Кроме того, создали посредническую фирму, у которой закупали для МУП «Специализированное дорожное предприятие» битум по завышенной цене, получив прибыль на пять миллионов рублей.

Уже бывшие директор и главный бухгалтер признаны судом виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Экс-руководитель приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием исправительной в колонии общего режима, бывший бухгалтер МУП — к семи годам в исправительной колонии общего режима. Также осуждённые по решению суда должны возместить ущерб на сумму около 40 млн рублей.