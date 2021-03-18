Мадрид, , 17:22 — REGNUM Испанский спортивный врач Хосе Гонсалес Перес сообщил, чем может обернуться новая операция на голеностопе для футболиста «Реала» (Мадрид) Эдена Азара.

«Третья операция на голеностопе Азара рискованна. Существует вероятность, что он не сможет больше играть в футбол. … Трудно представить возвращение Азара на поле в этом сезоне», — передает слова Переса Madrid Xtra.

После перехода в «Реал» в 2019 г. Азар получил 11 травм. В этом сезоне провёл 14 матчей, забив 3 мяча.