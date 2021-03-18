Москва, , 17:21 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3% до 3,3%. Об этом говорится в распространённом 18 марта докладе агентства.

Отмечается, что повышение прогноза во многом связано с ростом мировых цен на нефть. При этом аналитики указывают, что на экономическую активность в России в начале года повлияла вторая волна COVID-19. Прогноз по росту ВВП страны в 2022 году агентство сохранило на уровне 2,7%.

В докладе также отмечается, что сокращение ВВП России в 2020 году составило 3,1%, хотя Fitch прогнозировало спад на 3,7%. По мнению агентства, эффект от резкого падения внутреннего спроса и снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в стране помогли смягчить «значительная бюджетная поддержка и положительный вклад торговли».

Эксперты также указывают, что ограничительные меры в связи с пандемией в России были менее масштабными, чем во многих других странах, при этом Россия имеет относительно небольшой сектор услуг.

В Fitch прогнозируют, что экономическая активность в стране начнёт укрепляться со второй половины 2021 года — благодаря частичному восстановлению инвестиций и росту доверия, поддерживаемому вакцинацией от коронавируса.