Москва, , 17:28 — REGNUM В течение первых часов с начала запуска третьего этапа программы туристического кешбэка число бронирования туров составило около 4 тысяч. Об этом 18 марта сообщаеися на сайте Ростуризма.

За первую половину дня работы программы объем продаж составил свыше 100 млн рублей. По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, где можно оформить поездки с кешбэком, увеличилась в 2,5 раза. Что касается структуры продаж, то самым популярным направлением стал Крым — российский полуостров лидирует по числу бронирований среди других регионов РФ.

«Программа предлагает широкий выбор направлений для коротких поездок на выходные всей семьей — это могут быть путешествия в столицы, в Москву или Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты — в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, по историческим городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой регион страны», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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