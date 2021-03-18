Кострома, 18 марта, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Самый известный «Центральный» парк в Костроме закроют для посетителей на два года, сообщает Kostroma.Today.

Центральный парк

В это время будет проводиться реконструкция общественного пространства. Благоустройство начнётся с главной аллеи парка. Городские власти обещают сохранить её исторический облик — памятник Ленину, клумбы газоны и здоровые деревья. Покрытие на прогулочных дорожках с асфальтового заменят на плитку, стилизованную под старину. Вдоль дорожек установят скамейки и кованые фонари, срубят аварийные липы.

«На месте утраченных лип будут высажены новые деревья той же породы. Благодаря дизайнерскому решению виды зелёных насаждений подобраны таким образом, чтобы цветение и яркие плоды были видны здесь с ранней весны до поздней осени. Клумбу украсят тысячи цветов нескольких видов, которые будут радовать глаз в течение всего сезона цветения», — говорится в сообщении мэрии.

В 2022 году в порядок начнут приводить северо-восточную часть парка. Вместо площадки с аттракционами рабочие оборудуют «несколько зон для отдыха», игровые зоны для детей и лужайки, где «можно будет полежать на траве», дорожку для катания на роликах и самокатах. Кроме этого в парке появится зона для летних кафе и обновится общественный туалет. Старую булыжную мостовую на спуске к Волге перекладывать не будут.

Проект благоустройства парка подготовила организация «Костромапроект», воплощать его в жизнь будет московская компания ООО ПКФ «НОВОТЕК». Стоимость проекта составила 124 миллиона рублей. Финансирование большей части работ предусмотрено за счёт федерального бюджета.