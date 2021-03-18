Златоуст, Челябинская область, , 17:17 — REGNUM В Златоусте Челябинской области руководитель одного из промышленных предприятий попался на сокрытии денежных средств, из которых должны были быть выплачены налоги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, гражданин знал, что предприятие должно уплатить в бюджет больше 14 млн рублей. Чтобы этого избежать, он использовал для различных расчётов счёт подконтрольной ему фирмы.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по этому делу. Решается вопрос о предъявлении директору обвинения и об избрании ему меры пресечения.