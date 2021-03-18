Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан 18-летний юноша, похитивший из храма ковчег с мощами святого Александра Свирского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 18 марта.

О пропаже святыни из Вознесенской церкви, расположенной в Ахтарском переулке, стало известно в первых числах марта. Сотрудники полиции оперативно приступили к поиску злоумышленника, опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.

Похитителем оказался оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег у злоумышленника изъят и в ближайшее время будет возвращён в храм. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.