Волгоград, 18 марта 2021, 17:59 — REGNUM Останки мужчины обнаружены в лесной полосе между жилыми домами в Дзержинском районе Волгограда. Фрагменты тела частично деформированы и обглоданы животными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По предварительным данным, фрагмент человеческой ноги обнаружил прохожий ночью 17 марта и сообщил об этом в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила ещё одну часть ноги со следами одежды и обуви. Обе находки обглоданы животными. С рассветом поиски продолжились, к исследованию местности подключили более 20 сотрудников полиции.
Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения останков организована доследственная проверка.