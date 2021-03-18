Волгоград, , 17:59 — REGNUM Останки мужчины обнаружены в лесной полосе между жилыми домами в Дзержинском районе Волгограда. Фрагменты тела частично деформированы и обглоданы животными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, фрагмент человеческой ноги обнаружил прохожий ночью 17 марта и сообщил об этом в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила ещё одну часть ноги со следами одежды и обуви. Обе находки обглоданы животными. С рассветом поиски продолжились, к исследованию местности подключили более 20 сотрудников полиции.

«В ходе прочёсывания территории на расстоянии примерно 400 метров от ранее найденных частей удалось обнаружить череп с нижней челюстью без следов повреждений. Осмотр местности продолжается, принимаются меры к установлению личности пострадавшего. Недалеко от обнаружения останков, собираются и проживают лица без определённого места жительства. Кроме того, в лесной полосе обитает стая бродячих собак», — уточнили в СК.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения останков организована доследственная проверка.