Киев, , 17:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обещает со временем «перекрыть кислород» всем людям, которые, по его мнению, разрушают независимость страны.

Об этом он заявил на пресс-конференции 18 марта, рассуждая о санкциях в отношении оппозиционных политиков и оппозиционных телеканалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет и я это делаю», — уверен Зеленский.

Он отметил, что сейчас ведется серьезная информационная война внутри Украины, а санкции власти являются действиями, которые направлены исключительно против людей, которые пытаются разрушить независимость.

Напомним, что в феврале власти Украины заблокировали вещание четырех оппозиционных телеканалов и ввели санкции в отношении лидеров украинской оппозиции, в частности, депутата Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения.