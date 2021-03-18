Минск, , 17:10 — REGNUM Президента США Джо Байден должен ответить за оскорбление президента России Владимира Путина, и лучшим наказанием для американца может быть штраф и 15 суток общественно-полезных работ. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал белорусский учёный — доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

По его мнению, после того, как Джо Байден публично назвал российского президента «убийцей» и использовал другие оскорбительные эпитеты, должна наступить ответственность за такие деяния. Тем более, что США и Россия считают себя правовыми государствами.

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«Президент считающейся эталонной страны в плане демократии и прав человека демонстрирует уровень базарной торговки. Когда критикуют её товар и не хотят брать, то она переходит на оскорбления. — сказал философ, характеризуя Байдена. — Аналогично сейчас обстоит дело и с политическим товаром США».

«Оскорбление — это унижение чести и достоинства человека, — напомнил Криштапович. — По нашим белорусским нормам такие деяния наказываются штрафом в размете 20 базовых величин или административный арест на 15 суток. Возможно также выполнение общественно-полезных работ».

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