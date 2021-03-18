Санкт-Петербург, 18 марта, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Проект строительства в Петербурге Восточного скоростного диаметра (ВСД), также известного как Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), одобрили в Главгосэкспертизе. Речь идет о проекте второго этапа строительства — двухкилометровом участке от развязки с Витебским проспектом до развязки с Софийской улицей.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

«Для обустройства транспортной развязки с Витебским проспектом помимо самой развязки и эстакады основного хода Широтной магистрали будут построены развязка на пересечении с Софийской улицей, технологические проезды и другие инфраструктурные объекты», — указали в Главгосэкспертизе.

На участке предусмотрены три пункта взимания платы за проезд и светофор на перекрестке улиц Салова и Софийской. В процессе выполнения работ также восстановят Прогонную улицу.

Напомним, на строительство первого этапа ВСД из федерального бюджета обещали 10 млрд рублей. Деньги предполагается потратить на первые 3,4 км трассы от Витебского проспекта до Западного скоростного диаметра. Участок должен быть построен до 2024 года. Строительство планировали начать уже в 2021 году. Протяженность трассы составит около 30 км, а стоить она будет более 180 млрд рублей. Город рассчитывает получить от федерального центра примерно 57 млрд на эту стройку.