Калуга, , 17:31 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Малоярославецкого района 1954 года рождения и житель Жуковского района 1932 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 279 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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