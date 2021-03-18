Саранск, , 17:04 — REGNUM В Мордовии с момента начала массовой вакцинации до 17 марта привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 46,3 тыс. человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из этого числа 30,5 тыс. жителей Мордовии получили второй компонент препарата, полностью завершив процесс вакцинации.

В настоящее время республика занимает седьмое место в России по темпам вакцинации населения от коронавируса. Всего в регион поступило 48,132 тыс. доз вакцины «Спутник-V».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 571 случая. Всего с начала пандемии выздоровели 16 564 жителя Мордовии. 186 человек скончались от коронавируса как от основной причины.