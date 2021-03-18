Варшава, , 17:03 — REGNUM Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания Orlen заключила новый двухлетний контракт с российской компанией «Роснефть». Из его условий следует, что поставки российской нефти для Orlen будут сокращены. Об этом сообщил глава польской компании Даниель Обайтек журналистам Polskie Radio.

Новый договор предусматривает сокращение поставок российской нефти до 3,6 млн тонн в год. До этого российская компания поставляла от 5,4 до 6,6 млн тонн сырой нефти ежегодно.

«Ограничение объема не повлияет на безопасность поставок. Мы готовы к сокращению поставок российской нефти благодаря хорошим торговым отношениям с поставщиками из других регионов мира», — отметил Обайтек.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Orlen получают нефть по долгосрочным контрактам с Саудовской Аравией и Россией, а также по спотовым поставкам из Северного моря, а также из Анголы и Нигерии.

Польский концерн также объявил, что впервые в истории заключил контракт на поставку американской сырой нефти от Exxon Mobil — крупнейшей топливной компании в мире. Речь идет о ежегодных поставках порядка 1 млн тонн сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы Orlen в Польше, Чехии и Литве.