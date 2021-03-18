Белгород, , 17:25 — REGNUM Первое место в ЦФО по качеству выполняемых на дорогах работ занимает Белгородская область. Такую оценку дал ведущий эксперт дорожного хозяйства Федерального казённого учреждения «Упрдор Москва — Харьков» Виктор Лысенко, который в эти дни инспектирует дорожные объекты региона, сообщает 18 марта пресс-служба областного правительства.

В Белгородской области, единственной в России, гарантия на верхний слой покрытия дорожного полотна составляет семь лет. По оценке специалистов, дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 и 2020 годах, находятся в нормальном эксплуатационном состоянии, выявленные дефекты незначительны.

«Белгородская область, на мой взгляд, стоит у нас на первом месте по качеству выполняемых работ на дорогах, по количеству дорожных организаций, их оснащённости. Качество оценивается по множеству показателей — соответствие нормативам, показатели по ДТП и многим другим. И Белгородская область у нас на первом месте среди шести регионов ЦФО», — сказал Виктор Лысенко.

В 2021 году в регионе на ремонт дорог и уличной сети будут направлены три миллиарда рублей. В нормативное состояние приведут 149 объектов.

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