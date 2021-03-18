Белгород, 18 марта 2021, 17:25 — REGNUM Первое место в ЦФО по качеству выполняемых на дорогах работ занимает Белгородская область. Такую оценку дал ведущий эксперт дорожного хозяйства Федерального казённого учреждения «Упрдор Москва — Харьков» Виктор Лысенко, который в эти дни инспектирует дорожные объекты региона, сообщает 18 марта пресс-служба областного правительства.
В Белгородской области, единственной в России, гарантия на верхний слой покрытия дорожного полотна составляет семь лет. По оценке специалистов, дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 и 2020 годах, находятся в нормальном эксплуатационном состоянии, выявленные дефекты незначительны.
В 2021 году в регионе на ремонт дорог и уличной сети будут направлены три миллиарда рублей. В нормативное состояние приведут 149 объектов.
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