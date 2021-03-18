Рим, , 17:01 — REGNUM Ещё двое футболистов «Интера» (Милан) сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат, из-за чего отменён матч с «Сассуоло» в рамках 28 тура Серии А. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе клуба.

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«Стефан де Врей и Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус, оба уже находятся на домашнем карантине. … До 21 марта команда тренироваться не сможет. Таким образом, матч с «Сассуоло», который должен был состояться 20 марта, отменён», — отмечается в сообщении.

Ранее положительный тест на коронавирус сдали Самир Ханданович и Данило Д’Амброзио.