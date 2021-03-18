Париж, , 17:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антикоронавирусный карантин в выходные дни будет сложным для реализации в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом 18 марта сообщает Le Point со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

«Жизнь в этом регионе всё еще немного отличается, карантин в выходные дни — это мера, которую сложно принять. Мы думаем о том, чтобы найти более подходящие меры».

Эммануэль Макрон «У нас есть люди, которые возвращаются домой каждый день очень поздно, мы не можем посадить их на карантин с вечера пятницы до вечера воскресенья, потому что невозможно так жить».

Напомним, во Франции 18 марта вечером пройдет пресс-конференция премьер-министра Жана Кастекса и министра здравоохранения Оливье Верана, на которой будут объявлены новые антикоронавирусные ограничительные меры в столичном регионе.

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