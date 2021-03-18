Париж, 18 марта 2021, 17:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антикоронавирусный карантин в выходные дни будет сложным для реализации в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом 18 марта сообщает Le Point со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.
Напомним, во Франции 18 марта вечером пройдет пресс-конференция премьер-министра Жана Кастекса и министра здравоохранения Оливье Верана, на которой будут объявлены новые антикоронавирусные ограничительные меры в столичном регионе.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон предупредил о тяжелом периоде борьбы с пандемией